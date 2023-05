Giro d’Italia. Buonajuto: “Celebriamo il passaggio della Carovana con una settimana di eventi”

25 Visite

“Vogliamo celebrare nel migliore dei modi questo importante appuntamento. Il Giro d’Italia è uno dei più prestigiosi e seguiti eventi sportivi d’Europa, sarà un piacere salutare il passaggio della carovana che attraverserà il Miglio d’Oro della bellezza. Sarà sicuramente un momento di festa che abbiamo voluto anticipare con una serie di iniziative per coinvolgere la cittadinanza e che interesseranno la città a partire dal 5 maggio. E il prossimo giovedì 11 maggio, in città sospenderemo le attività didattiche per permettere ai tanti studenti di stare a bordo strada per applaudire e incoraggiare i ciclisti” – è quanto afferma Ciro Buonajuto (Italia Viva), sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci.

Il passaggio della corsa rosa, infatti, sarà anticipato da venerdì 5 a domenica 7 maggio dall’evento “Aspettando il Giro d’Italia” che coinvolgerà l’area antistante il Museo Archeologico Virtuale (Via IV Novembre), qui dalle ore 9.00 e fino a sera saranno allestiti stand di prodotti tipici, artigianato, antiquariato e collezionismo.

Da sabato 6 i monumenti di Corso Resina si coloreranno di rosa: saranno illuminati l’ingresso al Parco Archeologico di Ercolano e Piazza Colonna Unita d’Italia.

Le iniziative continueranno anche domenica 7 maggio. Al Mav è prevista, a partire dalle ore 10.30, la presentazione del libro “Il Giro racconta” di Gian Paolo Porreca, scrittore e giornalista, firma del Mattino. All’evento interverranno il sindaco Ciro Buonajuto; il delegato allo sport del Comune di Ercolano, Aniello Iacomino; il delegato Coni, Gianluigi Noviello; il Presidente Ussi Nazionale, Gianfranco Coppola e il giornalista ed editore di LeVarie, Marco Lobasso. Inoltre per l’occasione, grazie alla collaborazione dell’associazione Ercolano Vintage, sarà esposta, sempre al Mav, una collezione di maglie vintage da ciclismo.

Giovedì 11 maggio, giorno della tappa che interesserà la città di Ercolano, dalle ore 10.00 sarà vietata la sosta lungo Corso Resina e dalle ore 13.00 sarà vietato il transito veicolare e pedonale, compreso l’attraversamento delle strade interessate dal percorso, inoltre saranno sospese le occupazioni di suolo pubblico stabili e temporanee lungo Corso Resina per tutto il tratto dal confine con il comune di Torre del Greco a quello con il comune di Portici













