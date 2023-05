Udinese-Napoli: attesa spasmodica per celebrare il terzo scudetto

115 Visite

Un’attesa che è già comunque festa: Napoli aspetta la partita contro l’Udinese per celebrare il terzo scudetto: basta un pareggio per l’aritmetica. La squadra accolta in Friuli con fuochi d’artificio e karaoke improvvisati.

Le ultime dall’albergo del Napoli

Dopo l’accoglienza di ieri sera a Udine, la squadra di Spalletti ha trascorso una notte tranquilla, anche se, come racconta il nostro inviato Massimo Ugolini, gli azzurri non sono mai stati da “soli”: tanti i tifosi infatti che sono rimasti fuori dall’hotel anche nelle ore più tarde. Oggi per il Napoli solito programma: colazione, risveglio muscolare, poi alle 13 pranzo e un po’ di riposo. La partita è alle 20.45.













