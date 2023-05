ISCHIA: sfila il portafogli ad una donna mentre sbarca dal traghetto. 52enne arrestato dai Carabinieri

102 Visite

Aveva appena borseggiato una 52enne di Procida quando ui carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia lo hanno fermato. E’ successo sulla banchina del porto ischitano e la vittima sbava sbarcando sull’isola verde, dopo un viaggio in traghetto. Luca De Simone, 39enne del posto e già noto alle forze dell’ordine, l’ha adocchiata e seguita. Approfittando della calca ha sfilato il portafogli dalla borsa della donna e si è allontanato. La vittima se n’è accorta subito e ha allertato i carabinieri. De Simone non ha fatto in tempo a fuggire ed è finito in manette, arrestato per furto aggravato. E’ ora in attesa di giudizio.













