Pozzuoli: dà fuoco a tre auto. Arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Matilde Serao a Monterusciello per una segnalazione di alcuni veicoli incendiati.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che tre autovetture erano interessate dalle fiamme e, con il supporto di personale dei Vigili del Fuoco, hanno spento l’incendio.

Inoltre, gli operatori, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’abitazione di uno dei proprietari dei veicoli, hanno accertato che, poco prima, un uomo aveva cosparso le autovetture di liquido infiammabile ed aveva innescato l’incendio per poi allontanarsi a bordo di un’auto.

I poliziotti hanno rintracciatol’uomo presso la sua abitazione trovandolo con ancora indosso capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato; inoltre, hanno verificato una corrispondenza della sua auto con quella utilizzata per la fuga.

L’uomo, un 46enne puteolano, è stato arrestato per danneggiamento aggravato













