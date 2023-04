Amministrative Marano: la prima grande polemica (sui manifesti e non solo) è tra Eduardo Simioli (sponsor di Morra) e Michele Izzo

296 Visite

La prima, vera polemica della campagna elettorale è scoppiata oggi. Ed è una polemica dopo l’affissione di alcuni manifesti (di un candidato di Izzo) e la rimozione di altri, verosimilmente del candidato Morra.

Ad innescarla, sulle pagine social, è Eduardo Simioli, ex consigliere comunale, imprenditore, uno dei principali “sponsor” di Matteo Morra.

Simioli riprende un post del Partito democratico, taggando il candidato Izzo, in cui si afferma: “State portando avanti una campagna elettorale fatta di accuse e attacchi gratuiti e ieri i vostri candidati hanno persino strappato dei nostri manifesti regolarmente affissi gettandoli a terra. Non ci vedrete mai attaccare gli altri candidati senza conoscere la loro storia, non ci vedrete mai compiere questo genere di atti prevaricatori. Questo stile non ci appartiene…”.

Izzo replica: “La buona compagnia per governare la città è altra, negli anni abbiamo imparato da che parte sta. Ti ringrazio della segnalazione, provvederò affinché vi sia rispetto per l’avversario e il territorio”.

Simioli controreplica: “Se questi sono gli elementi (il riferimento è ai manifesti fatti affiggere da un candidato di Izzo in modo improprio, ndr) non è proprio una buona compagnia, apprezzo che provvederà a redarguire questi energumeni”.

E ancora, sempre Simioli: “e poi, appena ti tranquillizzi, dopo le elezioni mi indichi le cattive compagnia della nostra parte. Adesso c’è la bolla mentale della campagna elettorale, che perdere sonno e lucidità”.

Izzo non ci sta e ribatte: “caro, l’unica indicazione che dovrò dare è quella del buon governo alla città, vedi ognuno ha la propria storia. Ti auguro buona campagna elettorale anche a te”.

Simioli rincara la dose: “no caro, se lanci accuse devi rispondere, altrimenti lo farai nei tribunali. Ti consiglio di cambiare consigliere. Noi non usiamo i tuoi metodi perché abbiamo deciso di dedicare tempo alla risoluzione dei problemi e non alle polemiche, ma possiamo subito cambiare strategia: abbiamo le capacità e i mezzi. Saluti”.













