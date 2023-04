Super Coppa Campania all’Afragola Volley: battuto Napoli Pallavolo per 3-0

98 Visite

Dopo la storica promozione in serie B nazionale, l’Afragola Volley di Mister Girardi chiude magistralmente la stagione conquistando la Super Coppa Campania di serie C al Pala “Raffaella” di Calvizzano.

Alla prima edizione del trofeo indetto dalla Federazione Pallavolo Campania, gli Afragolesi hanno battuto per 3-0 la Napoli Pallavolo, prendendosi così la rivincita dopo la sconfitta in finale di Coppa Campania a gennaio.

Sin dalle prime battute della gara, l’Afragola ha mostrato una grande compostezza in ogni reparto e, soprattutto, una ottima tenuta mentale che gli hanno permesso di imporsi nettamente nel primo parziale (25/14), di controllare la reazione napoletana del secondo set chiuso in maniera cinica nel finale (25/20), e di rimontare l’avversario nell’ultimo game superandolo al photofinish (25/23) con uno straordinario capitano Simmaco Tartaglione e un incredibile lavoro difensivo di tutto il roster.

La Supercoppa Campania è di Afragola: una vittoria di gruppo ottenuta su un avversario di assoluto valore, una vittoria di cuore che il team ha dedicato al Presidente Natale Petrellese, lontano dai campi da circa 2 mesi per motivi familiari.

Grande la felicità di Mister Girardi che ha così commentato la serata: “Abbiamo disputato una partita sontuosa contro un Napoli che fino a questo momento aveva dominato la stagione vincendo meritatamente il Campionato e la Coppa Campania. Sono orgoglioso di tutti i miei ragazzi che non hanno permesso agli avversari di entrare realmente in partita. I ringraziamenti però vanno alla persona che ha reso possibile tutto questo, al nostro Presidente Natale Petrellese che, seppur lontano da Afragola, ha consentito a tutto team di lavorare con costanza e serenità. Gli siamo vicini, gli vogliamo bene”.

Al tecnico afragolese non sono mancati i ringraziamenti ai suoi collaboratori tecnici Affinito – Ruggiero – Barbarino e Ciaramella, agli sponsor e ai tifosi che sono stati l’arma in più della stagione nonostante i problemi con le strutture di allenamento e l’assenza delle Istituzioni in tal senso: “Questa vittoria è il giusto premio di tutto un anno di sacrifici, dove si è passati in serie B nonostante l’indisponibilità della palestra per larghi tratti della stagione. L’Ente Comunale purtroppo è stato manchevole su questa situazione, ma ciononostante abbiamo portato avanti gli obiettivi e abbiamo dato comunque lustro alla città di Afragola”.

Difatti l’Afragola Volley è stata costretta a giocare per tutto il campionato in un Palazzetto “Luigi Moccia” di Afragola non completamente agibile e dato in concessione solo per due allenamenti settimanali, dunque obbligata o a rinunciare al terzo allenamento o a emigrare in altre città come Giugliano, Airola, Frattamaggiore, Pozzuoli, Marcianise, Succivo (solo per citarne alcune).

Ma tornando alle emozioni dell’evento, Afragola Volley e Napoli Pallavolo sono state premiate alla presenza del presidente del CR Campania Guido Pasciari, del consigliere regionale Gino Saetta, dal presidente territoriale Carmine Menna (CT Napoli), della dirigenza del Calvizzano Volley che ha organizzato l’evento.

