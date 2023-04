Napoli, corso Malta: sorpreso con oltre un chilo di droga. Arrestato

146 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Fontanelle al Trivio all’angolo con corso Malta, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente si è disfatto di un cofanetto fino a quando, giunto in via De Matha, è stato bloccato; inoltre, i poliziotti hanno recuperato il cofanetto in cui hanno rinvenuto 14 panetti di hashish del peso di circa 1,3 kg.

Infine, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno trovato due coltelli con le lame intrise di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della droga.

G.L., 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Napoli, 28 aprile 2023













