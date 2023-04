Governo e partiti, ultimo sondaggio: in crescita Meloni, bene il Pd, piccolo calo Fdi

124 Visite

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli è, da sempre, uno dei termometri più affidabili delle tendenze politiche in corso. Il nuovo report, in sintesi, segnala che Fratelli d’Italia è in leggero calo (al 29%), e sale il Pd al 20,7%. E ancora: tiene il consenso al governo, cresce quello per il premier Giorgia Meloni. Il terzo polo va male e Lega e Forza Italia sono insieme all’8 per cento a riprova che il protagonismo salviniano per ora non fa decollare col Carroccio e che l’effetto malattia di Berlusconi non sta portando gli azzurri né più su né più giù.

Tutto questo trend racconta un rafforzamento del bipartitismo: FdI e Pd in buona salute, anche se i meloniani non sfiondano il tetto del 30 per cento e mostrano segni di fatica e i dem si giovano della novità Schlein pur essendo lontanissimi dai rivali di destra. La dicotomia novecentesca destra-sinistra è comunque uno schema che regge, la polarizzazione è nei fatti, così come sembra piacere agli elettori la sfida tra le due donne leader- Giorgia contro Elly e viceversa – e forse anche il loro modo di intenderla e di praticarla senza vicendevoli attacchi sanguinosi, accuse personali, estremizzazioni contundenti dei loro reciproci profili che più diversi, anche questo sembra piacere, non possono essere: una madre, cattolica, tradizionalista, e l’altra multigender, iper-radicale, tutta diritti civili e nuovo anti fascismo identitario e non demonizzante.













