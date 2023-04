151 Visite

Tragedia a Casalnuovo: i carabinieri, intorno alle 16,15, sono intervenuti in via Buccafusca, dove poco prima una bimba di 4 anni era stata investita da un’auto. La piccola è morta sul colpo. La dinamica del sinistro sarebbe circoscritta alle auto presenti sul luogo della tragedia. Sul posto anche operatori del 118 e vigili del fuoco. Indagini in corso. Seguiranno aggiornamenti.













