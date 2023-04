Pianura: sequestrato 1 chilo e mezzo di droga

100 Visite

Stamattina gli agenti del Commissariato Pianura hanno controllato uno stabile in via Evangelista Torricelli dove hanno rinvenuto, nel locale contatori posto nel sottoscala condominiale, un panetto e 17 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 720 grammi, 7 panetti e 15 dosi di hashish del peso di circa 797 grammi, un involucro contenente circa 7,25 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.













