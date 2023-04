Il Napoli a Torino per dimenticare la Champions. Le parole di Raspadori alla vigilia

109 Visite

La Champions League è alle spalle e il Napoli deve subito voltare pagina, lasciandosi alle spalle l’amarezza per l’eliminazione contro il Milan. Giacomo Raspadori è fiducioso e lo ha raccontato alla radio ufficiale. “Reagiremo nel migliore dei modi: una delle nostre qualità di quest’anno è saper resettare subito i momenti di euforia e pure quelli di delusione come questo. Ci dispiace di non aver potuto proseguire il nostro cammino in Europa, ma c’è grande entusiasmo e voglia di riprendersi nel migliore dei modi già nella trasferta contro la Juventus”, ha detto l’attaccante della Nazionale prima della partenza per Torino dove domenica sera gli azzurri sono attesi dalla Juve.













