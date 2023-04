Quarto alla seconda edizione del Forum nazionale sulla gestione dei beni confiscati 

82 Visite

I beni confiscati come occasione di riscatto sociale e rilancio economico dell’intera economia del Sud Italia. Questo è stato il tema della prima delle due giornate della seconda edizione del Forum nazionale sulla gestione dei beni confiscati alla Stazione Marittima di Napoli. Alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantadosi, del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca e all’ex ministro dell’Interno Marco Minniti si è discusso dell’importanza delle azioni di recupero economico dei beni confiscati alla criminalità organizzata e affidati alle cooperative e alle associazioni. Tra gli stand espositivi che il ministro Piantedosi ha visitato insieme al governatore De Luca e l’ass. regionale alla legalità, Mario Morcone, anche quello di Casa Mehari, bene sottratto alla camorra nel comune di Quarto, emblema della lotta sinergica dell’amministrazione Sabino e forze dell’ordine con magistratura e Prefettura. Con Casa Mehari anche le case arcobaleno per l’Autismo che sono nate a Quarto in alcune ville confiscate al clan Polverino. Al forum nazionale è stato portato l’esempio virtuoso di Quarto, Comune dell’area flegrea rappresentato dal sindaco Antonio Sabino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS