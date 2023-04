Arzano, revocata la scorta al comandante Chiariello. Decisione che sta sollevando un polverone. Ma cosa c’è dietro?

76 Visite

Revocata la scorta al Comandante anti clan: bufera ad Arzano. Rischia grosso il comandante della Polizia locale Biagio Chiariello dopo la decisione della Prefettura che, letta l’esito del comitato interforze, ha deciso di revocare la tutela personale. Tutto, nonostante il clan locale della 167, costola degli Amato-Pagano, sia ancora vivo e vegeto e in grado di mettere in campo azioni criminali. E di quando sia ramificato e pericoloso, lo dimostrano gli arresti di qualche settimana fa di quattro estorsori e la bufera giudiziaria con 18 misure cautelari al comune di Melito dove gli scissionisti erano in grado di condizionare elezioni e appalti. La vicenda, di per se discutibile, sarebbe già finita sui tavoli dei procuratori e diversi parlamentari starebbero presentando un’ interrogazione per chiedere come mai uno dei poliziotti locali più impegnato in importanti inchieste sulla camorra ad Arzano e Sant’Antimo, sia stato privato della scorta sovraesponendolo a possibili vendette. Oggi Chiariello può contare soltanto su una tutela, cioè sulla vigilanza generica radio controllata, se disponibile e se qualche malintenzionato non faccia prima delle forze dell’ordine. Anche perché la camorra non è consueta notificare atti di archiviazione di volontà di vendetta ai diretti interessati. La scorta gli era stata concessa stante la pericolosità del clan Amato-Pagano, dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica un anno fa circa, e dopo le azioni investigative e repressive svolte dal comandante Chiariello e i suoi uomini nei confronti del clan con abbattimenti della case abusive, denunce degli occupanti illegali, revoche delle residenze e del reddito di cittadinanza, segnalazioni al tribunale dei minori, abusivismo e lotta alle pompe funebri del clan Ferone colpite successivamente da interdittive antimafia. Azioni investigative che innescarono la reazione dei poteri forti e anche l’affissione di un manifesto funebre con la sua foto e il suo nome. Cosa ha fatto cambiare idea a chi doveva decidere visto che molti affiliati e soggetti contigui sono ancora liberi?

Di cosa si stava occupando di recente Chiariello? Da quanto se ne sa, pare stesse focalizzando la propria attenzione sull’oscuro mondo delle ditte dei rifiuti, alcune gravate da interdittive e altre che continuano ad operare presso enti pubblici nonostante siano segnalate a più riprese per collegamenti con la camorra.

Abbiamo più volte spiegato in passato come ditte interdette in una città, Napoli, continuino ad operare indisturbate in altre della Campania. Cosa c’entra con Chiariello? Non lo sappiamo, sappiamo solo che ci sono troppe stranezze in alcuni ambienti istituzionali.













