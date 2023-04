Marano, il racconto: “Quattro ladri, in pieno giorno, stavano rubando l’auto di mia moglie. Li ha fatti scappare”

Ieri, in via San Rocco, nei pressi del Deco, verso le 13,00, mia moglie per poco non ci rimetteva la macchina: quattro di loro di corporatura molto grossa erano nella sua autovettura, una Jeep:e stavano rompendo il blocco per poi scappare. Lei ha chiamato subito le forze dell’ordine ma non c’erano pattuglie in giro, allora ha incominciato a strillare facendoli scappare, ancora con i ferri in mano si sono introdotti nella loro macchina, sembrava una Bravo e, scappando, è stata anche insultata. Per fortuna non è stata aggredita e non sono riusciti a portare via l’auto che ha riportato solo il danno alla portiera. Le forze dell’ordine fanno tanto, lo sappiamo, ma su questo fronte occorre fare un salto di qualità.