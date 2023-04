Lite tra vicini, ammazzata donna a Pianura: è la mamma di Donato De Caprio

170 Visite

È la mamma di Donato De Caprio, salumiere-tik-toker, la donna uccisa in via Vicinale Sant’Aniello nel quartiere Pianura a Napoli. Si chiamava Rosa Gigante, è incensurata e avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 26 agosto.

Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti della polizia: in attesa della versione ufficiale si susseguono le voci che riconducono il decesso a una causa violenta. Rosa Gigante è morta ammazzata nel corso di una lite per futili motivi avvenuta tra vicini. E’ quanto successo poco dopo le 13 di oggi, martedì 18 aprile, nel quartiere napoletano di Pianura.













