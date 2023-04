PAP MARANO: ALCUNE RIFLESSIONI DOPO I FATTI CHE HANNO COINVOLTO IL SINDACO DI MELITO! 

141 Visite

Questa mattina ci siamo svegliati con l’ennesima sconcertante notizia che ci restituisce il quadro raccapricciante di quel che rappresenta – oramai da anni – la politica qui in Area Nord e che inevitabilmente avrà conseguenze anche sulle imminenti elezioni a Marano.

Gli arresti del Sindaco di Melito, del Presidente del consiglio comunale e di altre 16 persone per scambio elettorale politico mafioso nonché corruzione, infatti, accendono ancor di più, se mai ce ne fosse stato bisogno, i riflettori su una vera e propria emergenza politico criminale nell’area Nord di Napoli.

Un’emergenza a cui proviamo da anni a porre un argine qui sul territorio di Marano promuovendo la solidarietà e il mutualismo, provando a costruire una comunità più consapevole dei propri diritti e dei propri doveri.

Perché crediamo che solo in questo modo, contrastando la povertà, il lavoro nero e precario, restituendo diritti alle persone si possa fermare il clientelismo, il voto di scambio e tutte le storture che saldano il malaffare con la malapolitica.

Ed è anche per questo che a Marano – come già abbiamo fatto altrove – promuoveremo, in occasione delle Elezioni, azioni di Controllo Popolare e di Antimafia Sociale.

Potere al Popolo – Marano













