Elezioni Marano, il candidato sindaco Izzo: “Che sia una campagna elettorale all’insegna del Fair play”

Comunicato stampa alla città di Marano.

Alle ore 12,00 di oggi sono state presentate le liste per le elezioni amministrative p.v. sono ufficialmente uno dei candidati a Sindaco di Marano di una coalizione di quattro liste civiche acon l’ obiettivo primordiale di ridare dignità, onorabilità e rispetto a ogni singolo cittadino e la tanto agognata normalità in un territorio per troppo tempo offeso e vilipeso… Invito tutti i Candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale di avere rispetto della diversità di idee nel rispetto della pluralità democratica. Una campagna`# elettorale all’insegna del far play é linfa vitale per un voto libero in piena conoscenza e coscienza.

Auguroni a tutti noi.

Siamo tutti candidati a Sindaco.

Donato Martucci responsabile comunicazione del Candidato a Sindaco Michele Izzo.













