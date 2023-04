Marano-Calvizzano. Munnezza, topi e serpenti, ma “nisciuno se move”

60 Visite

Caro direttore, siamo residenti in via Musella, a Marano, ma la strada in questione è via San Giacomo, a ridosso del comune di Calvizzano. Denunciamo sul vostro giornale una situazione a dir poco vergognosa. Dopo ripetute lamentele e segnalazioni al comune abbiamo fatto tagliare gli alberi e pulire la campagna sul lato di Marano. Successivamente ci siamo attivati per fare alzare i rifiuti lasciati a terra, fatto in parte ma ad oggi non sono stati alzati completamente. Oramai non sappiamo più a chi rivolgerci. Topi, ratti di ogni misura ed ieri anche un serpente hanno vita facile rendendo impossibile il transito a piedi dei pedoni. Stiamo facendo i turni per andare a prendere i nostri figli a scuola con l’auto e la situazione sta diventando un paradosso.

Firmato Cittadini che pagano regolarmente le tasse.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS