Ridateci le acque di Castellammare di Stabia! La città delle acque perdute

Negli ultimi giorni stanno rimbalzano voci e notizie avallate da persone che probabilmente hanno tutto l’interesse di screditare un’iniziativa che potrebbe essere partecipata e che soprattutto non ha alcuna velleità partitica o fine elettorale.

Come abbiamo già avuto modo di spiegare a chi ha aderito ufficialmente all’iniziativa, intendiamo la giornata di domani come una manifestazione completamente APARTITICA.

Per questo motivo chiediamo gentilmente a chiunque possa venire in mente di sfilare esibendo simboli di partito (in qualsiasi forma, che sia questa una bandiera o una spilletta o un volantino) di rimanere a casa domani.

Allo stesso modo non consentiremo interventi al microfono a nessun personaggio legato a questo o a quel partito o lista civica.

La manifestazione è invece aperta a tutta la parte civica della città, associazioni, enti del terzo settore, comitati e gruppi informali i quali non abbiano chiari legami con parti politiche.

Vogliamo che la giornata di domani sia una manifestazione colorata, rumorosa e partecipata, sempre nel rispetto reciproco e della nostra bella e martoriata città. Bandiere colorate e loghi di associazioni saranno ben accette.

Noi stessi non abbiamo voluto inserire nelle locandine e nei volantini il logo della nostra associazione, perché pensiamo che domani debba essere la giornata in cui le STABIESI e gli STABIESI scendono in strada, uniti e compatti a chiedere rispetto, tutela e valorizzazione del nostro patrimonio idrico.













