Quarto. Rosa Capuozzo: “Alloggi popolari e box, un errore madornale: pronti a fare chiarezza”

63 Visite

“La mia amministrazione all’epoca aveva richiesto una serie di pareri legali proprio per garantire il pieno rispetto delle normative vigenti”

“Alloggi popolari venduti a prezzi calmierati, ma box ceduti a prezzi di mercato. Un errore madornale rispetto al quale faremo chiarezza e pulizia. Quello che è accaduto in merito ai 178 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) e ai 100 box non ha alcun sostegno normativo”. Così Rosa Capuozzo, candidato sindaco di Quarto.

“I box non potevano essere venduti a prezzi di mercato, con cifre quasi identiche a quelle delle abitazioni: – ha continuato Capuozzo – siamo dinanzi ad un’anomalia rispetto alla quale faremo chiarezza per la tutela dei residenti del luogo. La mia amministrazione all’epoca aveva richiesto una serie di pareri legali proprio per garantire il pieno rispetto delle normative vigenti e applicare i dettami indicati dalla legge: uno scenario completamente ribaltato da chi è venuto dopo, senza alcuna tutela per i nuclei familiari nel corso di un’opera di dismissione avvenuta in spregio alle regole.

Siamo pronti a fare chiarezza su un tema di fondamentale importanza per il nostro territorio e a rimettere a posto le cose, in linea con i principi di legalità e trasparenza che hanno sempre accompagnato la nostra azione politica e amministrativa”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS