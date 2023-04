Quarto, malore in strada: muore extracomunitario

123 Visite

Ha accusato un malore in strada ed è morto nonostante l’arrivo dei soccorsi. E’ accaduto a Quarto, nella serata di ieri, in via Pantaleo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale del comune flegreo. Il corpo dell’uomo, originario del Burkina Faso, è rimasto a lungo sull’asfalto: i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto per cause naturali. Sul luogo sono arrivati diversi suoi connazionali, che hanno chiesto e ottenuto dal magistrato di turno l’affidamento della salma. Gli amici della persona deceduta si occuperanno delle operazioni per il rimpatrio del feretro.













