Elezioni Marano, Sportello del cittadino: “Non ci uniamo a nessuno, contesto inquinato”

Lo sportello dei diritti del cittadino non ha trovato opportuno formare una lista, andando da solo, alle politiche Maranesi, in un contesto per molti aspetti inquinato, ancora una volta, attendiamo le ulteriori fasi della Procura per essere pronti come polo di identità civica e mosso da sempre contro la lotta dei diritti, contro la malapolitica e malagestione del territorio, l’assetto politico attuale era spesso in molti casi, senza trasparenza di liste e nomi e programmi, per la maggior parte, e mio malgrado, non ho sentito di unirmi con nessuno dei candidati a sindaco in questa città, non vi erano i presupposti e garanzie di totale trasparenza e accesso, ne’ a liste e nomi e programmi, pertanto un salto nel buio, pertanto saremo come sempre, l’ occhio vigile da anni sulla città, nella lotta contro le illegalità diffuse, vi attendiamo numerosi per il nostro progetto si farà sul serio come sempre ma ora più di prima.

Info 3387222292. Il presidente dello Sportello dei diritti del cittadino Avv.Beniamino ESPOSITO













