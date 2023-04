MARANO. COMUNALI 2023, BAIANO APPROFONDISCE I TEMI DEL PROGRAMMA ELETTORALE

86 Visite

Questa mattina il candidato a sindaco Luigi Baiano ha presentato nei suoi profili social e presso le nostre testate i primi punti del suo programma elettorale; come già anticipato le tematiche affrontate per risolvere le annose problematiche che da tempo attanagliano la nostra città sono svariate che toccano tantissimi punti dove la nostra città è carente come ad esempio una concreta manovra per risanare le casse del comune, una maggiore sicurezza per i nostri cittadini,

ma anche una politica rivolta ai più giovani insomma le idee sono ben chiare e gli obiettivi ben fissati, marano deve risvegliarsi da questo lungo letargo! #IO CI SONO!

AIUTIAMO MARANO….SOSTENIAMO LUIGI BAIANO













