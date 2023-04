Amministrative Marano, la D’Azeglio non sarà sede elettorale

147 Visite

Visto il verbale dell’Ufficiale Elettorale del 20/03/2023 relativo allo spostamento temporaneo delle sezioni elettorali 14-15-16 e 17, precedentemente ubicate nel plesso scolastico M. D’Azeglio di Via Piave, presso l’Istituto comprensivo “V. Alfieri” di Via Tagliamento, in occasione delle consultazioni previste per il giorno 14 e 15 maggio 2023 ed eventuale turno di ballottaggio, previsto per i giorni 28 e 29 maggio per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Marano di Napoli;

Preso atto che con verbale n°19 del 27.03.2023 la Sottocommissione Elettorale Circondariale (S.E.C.) competente per il Comune di Marano di Napoli ha deliberato la presa d’atto della modifica temporanea dell’ubicazione delle sezioni sopra indicate;

Ravvisata la necessità di rendere noto alla cittadinanza quanto sopra descritto;

RENDE NOTO

Che in occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, previste per i giorni 14 e 15 maggio 2023 ed eventuale ballottaggio previsto nei giorni 28 e 29 maggio c.a.; gli/le

ELETTORI – ELETTRICI

regolarmente iscritti/e nelle sezioni nr. 14 – 15 – 16 – 17 dovranno recarsi per esprimere l’esercizio proprio di voto presso il plesso scolastico dell’Istituto comprensivo V. ALFIERI di Via Tagliamento (ALA A)

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi presso l’Ufficio Elettorale Comunale sito alla Via Carabiniere Salvatore Nuvoletta Marano di Napoli.

Info tel: 081 5769324 – 3381813047

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

BASILICATA-GARRAMONE-ANTONETTI













