TEGOLA PER IL NAPOLI, LESIONE DISTRATTIVA PER OSIMHEN: SALTA MILAN E LECCE

Tegola per il Napoli e per Spalletti: Osimhen ha riportato una lesione distrattiva all’adduttore sinistro. Salta sicuramente il Milan e il Lecce, ma è a rischio anche per la Champions del 12 aprile e 18 aprile (ancora contro i rossoneri). Ecco il comunicato diramato oggi dal club: «Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana», si legge













