ELEZIONI MARANO, IL MOVIMENTO 5 STELLE CI SARÀ. “PRONTI A CONDIVIDERE IL PROGETTO CON ALTRI”

466 Visite

Il Movimento 5 Stelle di Marano sarà in campo alle

prossime elezioni amministrative. Il gruppo locale, forte

di un lungo percorso di confronto con cittadini,

associazioni e commercianti ed in piena sintonia con la

struttura nazionale del partito, ha deciso di mettersi in

gioco per offrire alla città quel riscatto sociale che merita.

All’interno del programma sono stati inseriti tutti i

principali temi che contraddistinguono da sempre il

Movimento 5 Stelle e che si calano perfettamente nelle

problematiche della realtà locale: ambiente, viabilità,

trasporti, legalità, transizione energetica, attenzione alle

fasce più deboli ed alle periferie. Nello spirito di una

quanto più vasta e libera disponibilità a lavorare per il

bene di Marano, il Movimento 5 Stelle è come sempre

aperto ad ascoltare le forze sane del territorio pronte a

condividerne il progetto.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS