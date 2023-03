Elezioni Marano, Di Guida sarà il candidato sindaco del M5s

240 Visite

Sarà Danilo Di Guida (nella foto a destra con l’ex deputato Spadafora), salvo ulteriori sorprese, il candidato sindaco del M5s di Marano. Manca solo l’ufficialità. Di Guida è un 30 enne, da anni attivista del 5 Stelle. In passato molto legato all’ex deputato Caso, non lo ha seguito nelle successive e forse maldestre scelte politiche. I pentastellati – dopo un lungo dibattito interno – hanno dunque deciso di correre in autonomia, dicendo no al Pd e ad altre ipotesi che avrebbero potuto far nascere una coalizione più ampia e vincente.













