NAPOLI: parcheggiatore abusivo in carcere per estorsione. Aveva preteso 5 euro da alcuni automobilisti, fermato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 47enne dello Sri Lanka, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è gravemente indiziato di estorsione, commessa nel pomeriggio di ieri in vico Monteleone, nel quartiere napoletano di San Giuseppe.

Ha chiesto denaro a due automobilisti in cerca di parcheggio: 5 euro a veicolo per poter sostare.

Al comprensibile rifiuto dei due “clienti” il 47enne li avrebbe minacciati e poi spintonati.

I militari, allertati dalla centrale operativa, hanno rintracciato lo srilankese mentre tentava di allontanarsi.

Fermato, è stato portato nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.













