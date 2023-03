Elezioni a Qualiano: De Leonardis sindaco inaugura “Officina delle Idee”

134 Visite

QUALIANO – Centinaia di persone in via F.lli Rosselli, ieri, domenica 26 marzo per “Officina delle Idee” di Raffaele De Leonardis che si ricandida a guidare la città di Qualiano dopo 5 anni di successi. A testimoniarlo, la tantissima gente intervenuta per uno dei sindaci che – un recente sondaggio sui social – ha indicato come il più amato della storia di Qualiano.

“Officina delle Idee, è un luogo di ascolto, incontro e confronto coi cittadini, per scrivere insieme un nuovo capitolo di impegno e fatti concreti per la nostra Qualiano”, ha dichiarato a margine dell’evento il primo cittadino.

Grande il fronte degli schieramenti che hanno scelto di sostenere ancora una volta Raffaele De Leonardis, addirittura in crescita rispetto alle scorse amministrative. Tra questi anche Fratelli d’Italia dell’on. Michele Schiano, presente all’inaugurazione di ieri ed intervenuto per ripercorrere i meriti dell’attuale amministrazione dopo 5 anni di lavoro.