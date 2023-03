MARANO. Elezioni comunali, Potere al Popolo: “Costruiamo insieme l’alternativa”

Marano: Potere al Popolo si prepara in vista delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio.

Nel farlo è convocata un’assemblea pubblica per decidere tutti e tutte insieme la strada da percorrere nelle prossime settimane.

La situazione politica attuale non lascia presagire nulla di buono. Per questo motivo crediamo che sia opportuno unire tutte le forze sane ed attive del territorio con l’obiettivo di invertire la rotta della gestione comunale, per portare una visione politica ben precisa.

Ci vediamo martedì 28 marzo alle 18:30 presso la Casa del Popolo di Marano in via Napoli.

Costruiamo insieme l’alternativa alla solita politica fatta di interessi personali e spartizioni di “poltrone”!