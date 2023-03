ELEZIONI MARANO, LA POLITICA NEI BAR CON GLI AFFARISTI CHE SPARLANO DI TUTTI E TUTTO

243 Visite

Gli affaristi del territorio, amici e sostenitori di alcuni candidati in pectore alle carica di sindaco, passano ormai il loro tempo a parlare male di altri possibili candidati e passano ore all’esterno dei bar della città, un paio in particolare, ritrovo abituato di falliti, mariuoli, imprenditori legati alla camorra, gente inesperta che ancora ci crede e tanto altro.

E’ questa la politica che si fa a Marano: nulla di propositivo, zero programmi, zero condivisione di idee che potrebbero essere buone per il territorio, ma solo chiacchiere e cattiverie contro le persone. Uno schifo inaudito. La legalità, il rinnovamento? Sono concetti che interessano a pochi, purtroppo. Ben vengano gli affaristi, allora.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS