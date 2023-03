MARANO, NUOVO PIANO URBANISTICO: GIANNI NAPOLI E’ IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA VAS

126 Visite

La commissione straordinaria del Comune di Marano, che tra una cinquantina di giorni andrà via dal Comune (e in tanti lo attendono con ansia), con un apposito decreto ha nominato, quale autorità competente per la procedura connessa alla Vas (Valutazione strategica ambientale) per il nuovo piano urbanistico comunale l’ingegnere Giovanni Napoli, a capo del settore lavori pubblici dell’ente cittadino. Lo stesso avrà il compito di organizzare l’ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica.

Nel dettaglio.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento, previsto per legge, volto a proteggere e tutelare l’ambiente dai possibili impatti dovuti a piani e programmi.