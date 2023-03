Elezioni Marano e candidati sindaco. De Magistris: “Dare vita a un’agorà in una sala comunale”

78 Visite

Egregio Direttore, nell’ultimo colloquio telefonico di mercoledì u.s. mi chiedevi un commento sulla contorta conduzione dei candidati Sindaco alle prossime amministrative del 14/15 maggio. Da te minuziosamente documentate le diverse riunioni che si sono tenute dai possibili raggruppamenti di destra, di centro e di sinistra; aggiungendo spesso dei commenti relativi ad alcuni soggetti che rasentano il ridicolo perché pensano di rappresentare il diverso quando per mancanza di cultura sia di politica, che professionale ed umana dimostrano di non aver lo spessore adatto rispetto al ruolo che dovrebbero svolgere.

Ti invitavo ad attendere l’inizio della prossima settimana per trasmetterti un articolo sulle cose da fare, anche se i tempi stringono. Per rendere più accessibile la mia riflessione, a

mio parere, bisogna partire da una premessa fondamentale: i partiti e la società di una volta divisa in classi che hanno caratterizzata la Prima Repubblica, sono venuti meno, sia per la confusione dei ruoli delle Istituzioni sia per il personalismo che spingeva, nella maggioranza dei casi, il singolo politico, a passare dal professare l’ideologia che il suo partito rappresentava, a renderla ininfluente, e a costituirsi in caste, in gruppi di potere, in modo da rendere renderlo inespugnabile la sua carica. Per cui i ruoli dei partiti sono venuti meno, la sfiducia dei cittadini verso essi è maturata a dismisura ed il qualunquismo diffuso è prevalso.

Solo così si può comprendere come il Movimento 5 Stelle nelle ultime elezioni politiche, a

livello locale, abbia preso il 45% dei voti ed alle amministrative non riesca ad individuare

un suo gruppo dirigente e rifiutando di partecipare ad alleanze che hanno tutte il sapore di

gruppi di potere contrapposti, mentre potrebbero essere interessati ad un’alleanza larga, efficiente e costruttiva negli interessi della città. In democrazia la partitocrazia ha un costo

che deve ricadere sulla collettività; il mancato finanziamento dei partiti un tempo tutti favoriti dai dollari statunitensi o dai rubli sovietici per la loro collocazione, ha portato a forme illeciti di finanziamenti e solo la Politica può e deve risolvere con una rigenerazione al suo interno questa situazione. Un certo tipo di correzione di questo malcostume da parte della Magistratura ha prodotta la parte Inquirente, nella maggioranza, a volersi sostituire a quella Politica confondendo i ruoli che i Padri Costituenti avevano sancito nella Carta

Costituzionale. Con l’unico risultato certo: lo sfaldamento dei partiti che ha costretto quel

poco che resta di essi a lotte intestine e a portare ad una legge elettorale che non permette

la scelta del candidato al Parlamento Nazionale, espressione del territorio. A livello locale, è

richiesta una larga intesa ed i partiti in questo modo non possono ergersi a fautori di un reale cambiamento nell’amministrare la cosa pubblica né possono presentare un proprio

candidato a Sindaco. A queste considerazioni, se aggiungiamo i gravosi problemi che

attanagliano la città di Marano e l'incombente Autonomia Differenziata così come viene proposta, il Mezzogiorno e le città che ne fanno parte c’è il pericolo che diventino fanalino di coda dell’intero Paese. Per realizzare un reale cambiamento come ci eravamo prefisso e da me più volte sostenuto, non ci resta che attuare un’Alleanza di Salute Pubblica dove quel vasto mondo riformista (moderato, cattolico, laico liberal socialdemocratico, progressista) auspicato dai tanti nonché dal nostro consigliere regionale Pasquale Di Fenza possa prendere forma e scongiurare alleanze contrapposte che possano dare adito ad un possibile quinto scioglimento del consiglio comunale.

Proporrei, ritornando agli albori della democrazia, un’agorà, nella Sala Consiliare, in

mancanza di autorizzazione, presso il Teatro Alfieri con la partecipazione di tutte le forze in

campo che ad oggi dicono di voler rappresentare il cambiamento, un nuovo corso, dove si

possa percepire la volontà di una reale svolta ed individuare un gruppo di volenterosi che

definirei Innovatori che all'unisono si prefiggono di attuare un reale cambiamento come il momento richiede per il bene comune della nostra città, per la quale gli attuali proponenti candidati Sindaco come quelli proposti in precedenza, facciano tutti un passo di lato. Nel contempo, con una formula impropria, simile alle primarie, di votare per alzata di mano dei presenti in modo da indicare il candidato Sindaco sotto l’egida di una quaterna formata da Pasquale Di Fenza massima espressione locale delle Istituzione e di tre soggetti della Società Civile, uno espressione del cattolicesimo, un altro dell’associazionismo laico, un altro ancora, la voce critica del quotidiano, il giornalista Fernando Bocchetti. Tale

quaterna possa essere garante dei risultati prodotti.

Franco De Magistris













