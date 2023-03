Carceri, bonus per le imprese che assumono detenuti

51 Visite

Per grandi fabbriche e piccole imprese sarà più conveniente assumere detenuti. È questo il piano a cui si lavora a via Arenula, sede del ministero della Giustizia: un «maxi-sconto» per chi decide di far lavorare alle proprie dipendenze coloro che oggi stanno scontando una pena detentiva. Con vantaggi sia per i carcerati, «che così imparano un mestiere», sia per lo Stato, perché «chi riesce a professionalizzarsi ha molta meno probabilità di tornare a delinquere una volta libero». Ne è convinto Andrea Ostellari, sottosegretario leghista alla Giustizia con delega al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). Che anticipa al Messaggero un progetto affinché la «rieducazione» dei detenuti non resti lettera morta, «diversamente da chi finora ne ha soltanto parlato».













