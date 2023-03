17enni accoltellati a Villaricca, Di Fenza: “Servono pene esemplari e tolleranza zero”

79 Visite

Questa notte i carabinieri della stazione di Villaricca sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania per due minori feriti. Si tratta di due 17enni maranesi, incensurati, entrambi verosimilmente feriti con un’arma da taglio. Il primo è rimasto ferito alla coscia sinistra, la prognosi è di 10 giorni. L’altro alla coscia destra e all’avambraccio sinistro, identica la prognosi. I due sarebbero stati colpiti da sconosciuti in Via Fermi.

“Il bollettino di guerra del fine settimana, stavolta, ci racconta di due 17enni feriti con un’arma da taglio a Villaricca, per cause ancora da accertare. Un’altra notte di sangue, è l’ennesimo sabato sera dove registriamo episodi criminali. Le nostre città si sono trasformate in un vero e proprio far west.” – così commenta quanto accaduto stanotte, Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale di Centro Democratico.

“Purtroppo i casi di accoltellamenti tra ragazzini, poco più che bambini, evidenziano una deriva sociale incontrollabile. La violenza sta diventando la colonna portante del vivere quotidiano. Poco meno di una settimana fa un dodicenne fu accoltellato nella Pigna Secca a Napoli riportando gravi lesioni. Oggi registriamo altri due feriti a Villaricca, fortunatamente i giovani non sono in pericolo di vita ma questo significa che ci troviamo in una polveriera pronta a scoppiare, alla quale va messo subito un freno o sarà davvero l’anarchia. Proprio ieri Don Tonino Palmese, Presidente della Fondazione Polis, in un’intervista al TgR Campania, sosteneva che in alcuni casi i minori violenti vanno allontanati dalle famiglie. Ecco questi sono provvedimenti forti che possono salvare questi giovani dal baratro. Servono pene esemplari e tolleranza zero.” Conclude Di Fenza.













