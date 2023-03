«MIXED BY ERRY», il libro: presentazione al circolo culturale “La Contea»

84 Visite

Tre fratelli, Enrico, Angelo e Peppe e un sogno. «Mixed by Erry – La storia dei fratelli Frattasio» è un libro scritto da Simona Frasca, ed edito da «a est dell’equatore», che racconta uno spaccato della Napoli degli anni ‘80. Il volume, da cui è stato tratto il film uscito nelle sale a marzo 2023, sarà presentato sabato prossimo, 18 marzo, alle ore 17.30 preso il circolo culturale «La Contea» in via Toledo, 418 a Napoli. A introdurre il dibattito sarà il padrone di casa Luciano Schifone. Interverranno Gigi Di Fiore, Valerio Caprara e l’autrice Simona Frasca. I protagonisti della storia, Erry, Angelo e Peppe Frattasio offriranno alcune testimonianze.

