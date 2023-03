Pianura: sorpresi con la droga. Arrestati

109 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un seminterrato di uno stabile di via San Josemaría Escrivá dove hanno sorpreso due uomini davanti ad un monitor acceso che riproduceva le immagini registrate da 13 telecamere collegate ad un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) che inquadrava la pubblica via; inoltre, hanno trovato uno di essi in possesso di 845 euro.

Ancora, i poliziotti hanno rinvenuto tre bilancini di precisione, circa 22,5 grammi di sostanza da taglio per la droga, due involucri contenenti circa 3,5 grammi di cocaina, un altro involucro con circa un grammo di anfetamina, 6 stecche di hashish del peso di circa 11,2 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga, un coltello, un paio di forbici, un fornellino da campeggio, due cellulari, due munizioni cal. 7,65 e 42 euro.

E.G. e V.D.G., napoletani di 27 e 23 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché denunciati per detenzione abusiva di munizionamento; inoltre, il locale è stato sottoposto a sequestro.

Infine, gli operatori hanno rinvenuto sotto alcune tegole lungo il muro esterno dello stabile una pistola marca “Mauser”, risultata provento di furto, con 6 cartucce, una pistola marca “Browning” con 4 cartucce ed altre 33 munizioni.













