L’allarme degli 007: in arrivo 900 mila migranti. “Sarà un’estate drammatica”

Le previsioni in vista della primavera e dell’estate sono drammatiche: il rischio è che con il bel tempo dalla Tunisia parta un’ondata di 900mila migranti nel giro di pochi mesi – con un picco in agosto – che manderebbe in tilt il sistema dell’accoglienza, soprattutto a Lampedusa, già al collasso. L’allarme arriva anche dal ministro della politiche del Mare, il siciliano Nello Musumeci: «Non sapete quello che accadrà tra qualche mese, non avete idea. In questa terra di Sicilia sappiamo tutti quello che abbiamo dovuto fare con lo sbarco illegale dei migranti. O l’Europa si rende conto che siamo arrivati al punto zero, o saremo costretti a piangere ancora altri morti perché nei Paesi di partenza non si dice che fine fanno i loro connazionali. La gente è convinta che pagando i mafiosi e salendo sulle zattere potrà raggiungere l’Eldorado. E non è così». La situazione sembra destinata ad esplodere: a preoccupare non è solo la crisi della Tunisia, ma anche la rotta turca e quella libanese.













