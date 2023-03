Elezioni Marano, tutto si deciderà dopo il summit Morra-Di Fenza. Al momento impasse nell’area centrista

117 Visite

Si terrà nelle prossime ore, forse domani, il summit tra Matteo Morra, candidato in pectore del Pd, e il consigliere regionale Pasquale Di Fenza. Il consigliere regionale, che non sarà in alcun modo candidato alla carica di primo cittadino, contrariamente a quanto riportato da un sito giuglianese, metterà sul tavolo l’opzione Stanzione per tentare di chiudere la partita nell’ambito del centro e del centrosinistra. Difficile che Morra faccia un passo indietro per Stanzione: molto più probabile che il Morra opti per un rilancio chiedendo a Di Fenza e Stanzione di appoggiare il suo progetto, del resto fortemente sostenuto dall’imprenditore Eduardo Simioli e dagli altri fedelissimi, Roberto Sorrentino, Davide Di Luccio e Francesco Vallefuoco. Il summit con Morra ha congelato il tavolo di incontri che lo stesso Di Fenza aveva annunciato nei giorni scorsi.













