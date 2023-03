Napoli, emessi 4 DASPO

84 Visite

Il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi di 3 e 5 anni, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani di 26, 30 e 38 anni che, in occasione dell’incontro di calcio di Coppa Italia Napoli-Cremonese del 17 gennaio scorso presso lo stadio “Maradona”, erano stati denunciati per violenza nei confronti degli addetti ai controlli.

Un altro Daspo, della durata di un anno, è stato irrogato nei confronti di un 33 nolano che l’8 gennaio scorso, durante il secondo tempo della partita Nola- Casertana presso lo stadio “Sporting Club”, dopo essere intervenuto in soccorso di un giocatore infortunato, aveva lanciato in modo provocatorio dell’acqua all’indirizzo dei tifosi ospiti utilizzando una borraccia che aveva in mano.













