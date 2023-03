Il TAR dà ragione all’Eintracht: trasferta, i tifosi tedeschi saranno a Napoli

97 Visite

I tifosi dell’Eintracht Francoforte potranno partire per Napoli per assistere allo stadio Maradona, alla gara di Champions League contro gli azzurri.

TAR accoglie istanza cautelare, tifosi tedeschi saranno a Napoli

Lo ha deciso il TAR, che ha accolto l’istanza cautelare del club tedesco dopo la sospensione della vendita dei biglietti ai residenti in Germania per motivi di sicurezza.

Il TAR “sospende i provvedimenti impugnati nella parte in cui, in relazione alla partita in programma per il giorno 15 marzo 2023 tra Napoli ed Eintracht Francoforte, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Germania”.

La partita in programma mercoledì alle 21 al Maradona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS