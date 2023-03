Elezioni Marano, Giaccio (Fdi): “Sono a disposizione del partito, sulla candidatura non c’è alcun via libera”

694 Visite

“Sono stata delegata dal mio referente provinciale, l’onorevole Michele Schiano, a organizzare la lista di Fratelli d’Italia. Sono una donna di partito, che si mette a disposizione del partito e della politica. Non ho ottenuto al momento alcun via libera né ho chiesto la mia candidatura a sindaco”: queste le parole dell’ex consigliera Teresa Giaccio.

Il nostro portale, ad ogni modo, ritiene che la Giaccio – che da mesi è impegnata in discussioni e confronti interni e non – resti l’indiziata numero uno per la candidatura in Fdi, Candidatura di certo non sostenuta da una parte dello stesso partito della Meloni, da Lega e Forza Italia.













