ELEZIONI MARANO, ALLA FINE SARA’ GIACCIO LA CANDIDATA DI FDI? ORA SI ATTENDONO LE MOSSE DI LEGA E FORZA ITALIA

Sarà al 99 per cento Teresa Giaccio, dopo mille riunioni, piroette, cambi di strategia, rifiuti, frizzi e lazzi, la candidata sindaco di Fratelli d’Italia. Tutto come ipotizzato mesi fa dal nostro portale. A livello provinciale, da quanto ne sappiamo, sarebbe arrivato il via libera per assenza di alternative. La Giaccio, tuttavia, riferisce di non saperne nulla. Staremo a vedere.

I giovani di Fdi non appoggeranno eventualmente tale candidatura. Ora bisognerà capire come si muoveranno anche Lega e Forza Italia. Entrambi i partiti hanno espresso a più riprese perplessità e malumori nei confronti di questa candidatura. Possibile che Forza Italia vada ad allinearsi al progetto centrista. Intanto per la giornata di oggi è previsto un incontro tra un referente di Michele Schiano, che non gradirebbe la candidatura Giaccio, e il dottor Saverio Santoro.













