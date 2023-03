GIUGLIANO: Senza targhe tenta la fuga dai Carabinieri. Poi si schianta e finisce in ospedale. Denunciato 43enne

82 Visite

Quando ha incrociato una pattuglia di Carabinieri sapeva che la paletta si sarebbe alzata.

Sapeva anche di non avere le targhe e che era in un mare di guai.

Nonostante tutto non ha svoltato, ha proseguito sperando nella sorte.

Come previsto i militari della sezione radiomobile hanno immediatamente notato l’assenza di targhe e gli hanno imposto l’alt.

Per il 43enne di Villaricca una sola scelta: spingere il piede sull’acceleratore.

L’inseguimento è stata la naturale conseguenza.

Il 43enne ha mantenuto il sangue freddo per pochi chilometri, fino a quando si è esaurita la scarica di adrenalina. Ha perso il controllo dell’auto, colpito alcuni veicoli in sosta e messo un punto alla corsa. Dall’abitacolo è uscito contuso e con la gamba fratturata.

E’ stato portato in ospedale ma la barella non gli ha risparmiato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto di chiavi alterate e ricettazione.

Nell’utilitaria, poi sequestrata, i carabinieri hanno trovato un kit completo per i furti: un flex, piedi di porco, guanti, cacciaviti, un enorme martello, targhe anche straniere risultate provento di furto e delle radiotrasmittenti.

Il denunciato è ancora ricoverato.













