Palma Campania, eletto il sindaco dei ragazzi e delle ragazze

È Angelo Giugliano il sindaco dei ragazzi e delle ragazze a Palma Campania. Dodici anni, studente dell’istituto comprensivo “Antonio De Curtis”, Angelo sarà affiancato dal vicesindaco Vincenzo De Luca (istituto comprensivo “Vincenzo Russo”), mentre il presidente del consiglio comunale dei ragazzi è Antonio Pesce (Isis “Antonio Rosmini). La loro elezione arriva al termine di un percorso voluto dall’assessore alle politiche scolastiche Donatella Isernia, che lo scorso anno propose e ottenne l’approvazione del regolamento per il consiglio comunale dei ragazzi a Palma Campania. Nel corso di questi mesi, i ragazzi e le ragazze palmesi hanno fatto campagna elettorale, si sono confrontati sui programmi e sui temi ed hanno votato, eleggendo Angelo Giugliano e gli altri. Ieri si è tenuto un consiglio comunale straordinario e monotematico, nel corso del quale c’è stata la proclamazione degli eletti: Angelo Giugliano ha ricevuto la fascia tricolore dal sindaco Nello Donnarumma e Antonio Pesce ha ricevuto la campanella dalla presidente del consiglio comunale Maria Giovanna Peluso. Successivamente, i ragazzi e le ragazze hanno avuto un dialogo con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, alla presenza dell’assessore regionale all’istruzione Lucia Fortini, della presidente di Unicef Campania Emilia Narciso e dell’assessore all’istruzione del Comune di San Giorgio a Cremano, Giuseppe Giordano. Presenti anche i dirigenti scolastici e i referenti per le scuole. Per la prima volta, il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha riguardato anche il biennio delle scuole superiori

“Abbiamo vissuto un momento bellissimo di democrazia e partecipazione, è stata un’occasione per ribadire la centralità delle istituzioni. Ringrazio l’assessore Donatella Isernia per aver portato avanti questo progetto con caparbietà”, spiega il sindaco Nello Donnarumma

“Con questa iniziativa abbiamo coinvolto le nuove generazioni nei processi democratici: è stato un percorso di crescita che ha arricchito loro ed anche noi, è stata un’esperienza emozionante, che restituisce in pieno il senso della democrazia e dell’impegno civico. Desidero ringraziare i dirigenti scolastici delle scuole di Palma Campania e tutti i referenti delle scuole per l’impegno profuso e la collaborazione preziosa”, commenta l’assessore Donatella Isernia.

