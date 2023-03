Elezioni Marano, Morra (il “grigio” funzionario regionale) e il probabile 3-0 a tavolino per mancanza di avversari

189 Visite

Matteo Morra (nella foto), il “grigio” funzionario regionale (nel senso di capelli brizzolati) candidato in pectore del Pd, potrebbe vincere con un clamoroso 3-0 a tavolino. Non tanto per la sua capacità attrattiva, ma per le incredibili defaillance dei suoi avversari, al momento divisi su tutto, assenti su tutta la linea e senza uno straccio di nome credibile.

Morra, dunque, potrebbe vincere facile anche e soprattutto grazie agli indecisi: Per, il terzo polo, 5 Stelle e buona fetta dell’area centrista. Un 3-0 senza precedenti, perché gli avversari non sono nemmeno pervenuti. Il Pd, che a Marano ha gestito durante il periodo Perrotta, in parte durante la mini era Cavallo e con Visconti (risultati a tutti noti), potrebbe dunque tornare a governare alla città.













