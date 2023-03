Arzano, ennesimo incremento degli stipendi per sindaco e assessori, monta la polemica in città

85 Visite

Legittimo il provvedimento ma non per questo condiviso dai tanti cittadini che a fronte di una città abbandonata e tasse alle stelle non hanno digerito il secondo step che innalza ancora una volta gli stipendi della sindaca Vincenza Aruta, degli assessori e della presidente del consiglio comunale. a scendere in campo e farsi portavoce di questo malessere, il consigliere di Arzano Viva salvatore Borreale. “Gli equilibri di bilancio dovrebbero essere un vincolo per la giunta comunale Aruta. Arzano viva, partito di opposizione, sottolinea come, pur comprendendo bene l’esigenza di tenere i conti in ordine, ci sia sempre necessità che la politica dia delle priorità e faccia delle scelte, evitando tagli lineari che colpiscono indiscriminatamente servizi essenziali. Per questo, ci batteremo per evitare che la riduzione delle risorse andasse a colpire le fasce più deboli della popolazione”. “Lo abbiamo fatto sin dall’insediamento e lo continueremo a fare con più energia in futuro, affinché si aprisse subito una riflessione sui capitoli di spesa attenzionati, evitando così anzitutto di colpire i settori più a rischio. e se i fondi però non sono sufficienti occorre che la giunta dia seguito all’impegno di reperire le somme necessarie. la tutela dei diritti di tutti i cittadini deve essere una priorità per la nostra città”. “Intanto – stigmatizza ancora Borreale- , in un contesto di fortissime criticità sociali, con una situazione finanziaria disastrosa e un quadro generale di mancati obiettivi raggiunti, scopriamo che le priorità della giunta comunale sono ben altre, a partire dall’aumento folle dei loro stipendi. Ebbene sì, lo hanno fatto di nuovo! Hanno il vizietto e la perseveranza diabolica di pensare ad altre priorità. Eppure hanno il dovere morale di amministrare una città, di fare quanto promesso abbaiando in campagna elettorale pur di ricevere il consenso popolare, invece, con atteggiamento insensibile e alquanto discutibile, continuano a prendersi il lusso di svuotare le casse comunali”.

