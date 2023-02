Giappone, morto l’artista manga Matsumoto papà di “Capitan Harlock”

57 Visite

L’artista manga Leiji Matsumoto, noto per opere come “Space Battleship Yamato” (in Italia meglio conosciuto come “Star Blazers”, ndr) e “Galaxy Express 999”, è morto per insufficienza cardiaca in un ospedale di Tokyo il 13 febbraio all’età di 85 anni. Lo riporta ora la stampa nipponica. Tra i suoi personaggi più famosi Capitan Harlock, personaggio al quale ha dedicato ben quattro distinte serie.













