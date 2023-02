Reddito di cittadinanza, formazione al via solo per un terzo dei beneficiari

89 Visite

Mentre a livello centrale ancora si attende la predisposizione da parte del governo dei piani formativi, 198mila percettori del reddito di cittadinanza considerati “occupabili” nell’ambito del Programma di politiche attive del lavoro Garanzia Occupabilità dei Lavoratori sono stati presi in carico dai centri per l’impiego; di questi 161mila devono essere avviati verso i percorsi di inserimento lavorativo, di aggiornamento o riqualificazione delle competenze (81,3%). Tra loro, per oltre 47mila è stata già individuata e concordata un’attività formativa da svolgere (29,2%).

Sono i numeri diffusi dal ministero del Lavoro, in attuazione della legge di Bilancio 2023 che sancisce l’obbligo per i beneficiari del Rdc “occupabili” di partecipare ad iniziative di aggiornamento o di riqualificazione formative per sei mesi, avendo ridotto la durata del sussidio a sette mesi (in vista della cancellazione a partire dal 2024).

Il ministero del Lavoro fa sapere che «oltre 161mila beneficiari potranno iniziare l’attività formativa nelle prossime settimane» perché sono stati aggiudicati, o sono in via di aggiudicazione, gli avvisi per l’attività di formazione che le Regioni hanno pubblicato a valere sulle risorse di Gol. Un comunicato del dicastero guidato da Marina Calderone aggiunge che «nelle prossime settimane, il ministero provvederà ad estendere l’attività obbligatoria a tutti gli interventi di inclusione lavorativa e di rafforzamento dell’occupabilità stabiliti dalla legge» e proseguirà il lavoro di monitoraggio con le Regioni per raggiungere il target previsto dal Pnrr, «dando la prevalenza ai beneficiari del Reddito di cittadinanza nella presa in carico e nell’avvio a formazione o a percorsi di occupabilità».













