Meloni sarà a Kiev già oggi: l’indiscrezione di Reuters e il possibile piano di viaggio

Giorgia Meloni sarà in visita a Kiev già oggi, lunedì 20 febbraio, all’inizio della settimana che segnerà il primo anniversario dell’invasione russa in Ucraina. Lo scrive l’agenzia Reuters, citando una “fonte politica” romana. Nelle ultime ore si era avuto sentore di un’accelerazione dei tempi della visita della leader di Fdi, dopo l’ennesima gaffe diplomatica dell’alleato scomodo Silvio Berlusconi, ma la scansione di cui dà notizia l’agenzia accorcia ulteriormente i tempi ipotizzati. Questa mattina, infatti, il Fatto Quotidiano aveva scritto di una calendarizzazione della visita nella capitale ucraina per martedì 21. Da palazzo Chigi non trapela al momento alcuna conferma né smentita in merito ai tempi e modi del viaggio. È probabile tuttavia che la sua trasferta implicherà – per ragioni sia logistiche che politiche – una tappa in Polonia, dove la premier incontrerà il premier di Varsavia, Mateusz Morawiecki, tra gli alleati più vicini alla leader di FdI nel gruppo dei Conservatori europei. Un incontro che proverà ad archiviare l’immagine della premier isolata in Europa dall’asse franco-tedesco, ribadendo l’appoggio del gruppo di Visegrad. Era stato il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba ancora lo scorso venerdì a confermare la visita di Meloni, durante la Conferenza di Monaco. Domenica scorsa al seggio per le Regionali in Lombardia, il leader di Forza Italia aveva criticato il gesto della premier italiana che aveva avuto un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del Consiglio europeo a Bruxelles: «Non lo avrei incontrato – aveva detto Berlusconi – lo giudico molto negativamente». Parole che avevano riacceso durissime polemiche tanto in Italia quanto all’estero, fino alle tensioni europee che hanno spinto i vertici del Ppe ad annullare un evento a Napoli con commenti caustici nei confronti dell’ex premier italiano. Meloni aveva già anticipato di aver intenzione di raggiungere la capitale ucraina prima del 24 febbraio, ma dopo l’annuncio la partenza era stata più volte rinviata, spiega il Fatto. Complice anche l’influenza, che negli ultimi giorni ha costretto la premier ad annullare tutti gli appuntamenti internazionali in agenda.













